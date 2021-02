Palermo, 13 feb. (Adnkronos) - "Tra le 40 persone soccorse c’è anche Moez, 3 mesi, e sua madre, Rafel. Durante #missione80 abbiamo assistito al respingimento di centinaia di persone su motovedette libiche coordinate da #Europa. Bambini come Moez, donne come Rafel". Lo scrive Open Arms su Twitter, dopo il salvataggio di 40 persone in alto mare.