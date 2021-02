Matematici: è morto Isadore Singer, il gigante del Teorema dell'Indice** (2)

(Adnkronos) - Le ricerche di Singer hanno apportato fondamentali contributi all'analisi funzionale, alla topologia differenziale, alla topologia generale. Ha sviluppato, insieme con il grande matematico britannico Michael Francis Atiyah, il Teorema di A. e S. o Teorema dell'Indice, secondo il quale per ogni operatore differenziale ellittico su una varietà differenziabile compatta n-dimensionale con bordo, si possono opportunamente definire due numeri (indici) di natura analitica e topologica, ed essi coincidono.

Prima di lavorare insieme ad Atiyah al Teorema dell'Indice, Singer aveva introdotto, insieme a R. V. Kadison, nuove algebre, le cosiddette algebre di operatore triangolare, aveva contribuito al teorema di olonomia detto di Ambrose-Singer e aveva anche partecipato attivamente alla definizione del cosiddetto invariante di torsione di Ray-Singer. È stato vicepresidente dell'American Mathematical Society (1970-72) ed è membro di varie accademie.

Nel 2010 l'Università degli Studi Roma "Tor Vergata" ha conferito a Singer il titolo di dottore honoris causa in matematica pura e applicata per "lo straordinario acume e l'eccezionale dottrina sia nel campo della matematica cosiddetta pura sia in quello della fisica teorica delle particelle" e, in particolare, per aver sapientemente dimostrato il cosiddetto Teorema dell'Indice coniugando topologia, geometria e analisi.