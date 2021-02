Governo: Open Arms, 'Conferma Lamorgese? Difesa diritti umani sia priorità agenda politica'

Palermo, 13 feb. (Adnkronos) - "La riconferma della Ministra Lamorgese significa per noi proseguire un dialogo già iniziato. Certo, siamo convinti che per riuscire finalmente a dare le risposte necessarie sui temi che ci riguardano e che ci stanno a cuore, servono governi che si assumano la responsabilità di scelte coraggiose. In Italia e in Europa". Lo ha detto all'Adnkronos Veronica Alfonsi, portavoce dell'ong Open Arms commentando la conferma di Luciana Lamorgese all'Interno.

"La difesa dei diritti umani e della vita deve tornare ad essere una priorità nell’agenda politica, solo così le nostre democrazie riusciranno a superare un capitolo triste della loro storia fatto di violazioni e di deroghe ai loro principi costituenti", prosegue Veronica Alfonsi.