Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Dobbiamo lavorare insieme, pur provenendo da storie ed esperienze diverse, per affrontare questa fase difficile del Paese". Così il premier Mario Draghi si sarebbe rivolto ai ministri in Cdm, a quanto apprende l'Adnkronos. Lavorare insieme, avrebbe sottolineato il presidente, "per mettere in sicurezza l’Italia e aiutarla a ripartire".