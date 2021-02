Governo: distanze, mascherine, penne sanificate, il giuramento al tempo del Covid** (2)

(Adnkronos) - La cerimonia dura in tutto una ventina di minuti, senza particolari rallentamenti, nonostante tra un giuramento e l'altro occorra sanificare le penne con le quali i ministri firmano il verbale. Alla fine tradizionale foto di gruppo e prima occasione per un rapido scambio di idee tra il Capo dello Stato e alcuni ministri.

Stavolta la location cambia. Tutti si trasferiscono infatti nel Salone dei Corazzieri, dove si prevede una disposizione su tre file per garantire il distanziamento, con il Presidente della Repubblica e quello del Consiglio al centro della prima. I volti di tutti quanti resteranno comunque negli annali, visto che per pochi secondi, quelli necessari per lo scatto, è possibile togliere la mascherina. Prima di indossarla nuovamente, chissà ancora per quanto tempo, se per tutta la durata del governo che nasce oggi.