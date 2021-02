Governo: Casciaro (Anm), ‘si è chiusa fase incertezza, forte auspicio per immediato rilancio Paese’ (2)

(Adnkronos) - Tra questi, "i profili inerenti all’assetto delle riforme ordinamentali sui quali abbiamo espresso recentemente motivati rilievi critici nel corso dell’audizione in commissione giustizia alla Camera. Vanno poi affrontati, con sollecitudine - prosegue il segretario Anm - gli aspetti afferenti alle misure organizzative collegate all’emergenza pandemica, ivi compresi gli interventi sulla disciplina processuale emergenziale e sull’indizione dei concorsi per il reclutamento dei magistrati, colmando le rilevanti scoperture in atto, da bandire prevedendo opportune misure tecniche e precauzionali a garanzia della salute pubblica e dei candidati".

"Nell’attuale fase della campagna vaccinale - conclude - si deve tenere conto, nell’individuazione dei gruppi target cui somministrare le vaccinazioni, dei lavoratori del servizio giustizia che hanno un contatto quotidiano con il pubblico e svolgono un servizio essenziale, la cui continuità deve essere assicurata proprio nell’interesse dei cittadini, scongiurando così possibili battute d’arresto determinate da eventuali focolai di contagio".

(di Roberta Lanzara)