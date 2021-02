Governo: Bignami (FdI), 'né dream né team, la continuità spiega il nostro no'

Roma, 13 feb (Adnkronos) - "Doveva essere un dream team, ma non vediamo il dream e neanche il team. Una coalizione estremamente eterogenea, in cui sarà difficile trovare una sintesi su questioni centrali come il lavoro e dove la nomina di Orlando sposta a sinistra le politiche del lavoro". Lo ha detto Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli di'Italia, a Omnibus su La7.

"La riconferma dei ministri di Interno, Esteri e Salute segna una continuità che spiega il nostro no a prendervi parte. Chi ha contribuito in maniera fondamentale al disastro non può far parte della soluzione ai problemi che ha contribuito a determinare", ha spiegato Bignami.