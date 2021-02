Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "C'è la necessità di un'area riformista che dia spazio ai giovani e alle donne". Così l'ex ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova, su Skytg24. Anche riguardo al Meridione, dopo aver rivolto alla neo ministra Mara Carfagna, Bellanovra sottolina come ci sia "un divario troppo grande, un divario che occorre recuperare per far ripartire l'ITalia".