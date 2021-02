Giappone: scossa di 7,1 gradi al largo di Fukushima

Tokio, 13 feb. (Adnkronos/Dpa) - Una scossa di magnitudo 7,1 gradi della scala Richter ha colpito la provincia giapponese di Fukushima. Lo riferisce l'emittente NHK. Secondo il Us Geological Survey l'epicentro della scossa è stato localizzato 74 chilometri a est-nordest della città Nami ad una profondità di 58 chilometri. Non si hanno notizie di danni o feriti e non è stato attivato l'allarme tsunami.

Nel marzo 2011 la regione di Fukushima fu colpita da un violentissimo terremoto che provocò uno tsunami. La centrale nucleare di Fukushima Daiichi riportò gravissimi danni. Oltre 18.500 persone morirono a seguito del terremoto e dello tsunami.