Calcio: Pirlo, 'perso per un episodio dubbio, ci è mancato solo il gol'

Napoli, 13 feb. (Adnkronos) - "Non abbiamo subito un tiro in porta, abbiamo perso per un episodio dubbio, però abbiamo fatto una buona partita, abbiamo creato tanto, peccato non essere riusciti a trovare il gol. Ma siamo contenti per la prestazione, la prestazione che dovevamo fare, peccato solo per il risultato". Lo ha detto il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, a Sky dopo la sconfitta per 1-0 con il Napoli. "Abbiamo fatto girare poco velocemente la palla, la palla girava lenta, loro si posizionavano in modo da poter recuperare, quindi è stato quello l'unico problema del primo tempo, anche non avendo mai concesso occasioni al Napoli, Nel secondo tempo siamo stati più intraprendenti, abbiamo creato di più. L'unica cosa che ci è mancata è stato il gol", ha aggiunto il tecnico bianconero.