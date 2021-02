Roma, 13 feb. (Adnkronos) - E' il giorno di Mario Draghi e del suo governo. 13 febbraio 2021, "o di qua o di là", scrive Beppe Grillo, mentre la base e i gruppi parlamentari M5S sono in subbuglio. L'ex numero uno della Bce sale al Quirinale solo, senza la moglie Serena al suo fianco, le regole anti-Covid impongono un cerimoniale asciutto, senza fronzoli. Ma sale al Colle più alto anche senza portavoce, e senza portavoce e staff arriva a Palazzo Chigi, per raccogliere il testimone da Giuseppe Conte, che lascia con un lungo applauso tributato dai dipendenti di Palazzo Chigi. Oggi spiazzati da un premier con uno stile ben diverso, agli antipodi rispetto a chi lo ha preceduto. "Un eremita", si lascia sfuggire un dipendente.

A un mese esatto dalle dimissioni delle ministre di Italia viva, che di fatto aprirono la crisi del Conte bis, nasce il nuovo governo. Draghi apre il suo primo Consiglio dei ministri ringraziando il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e augurando buon lavoro ai suoi. Nomina il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, uomo di stretta fiducia, l'unico che resterà poi nel suo ufficio fino a tardi, a lavorare per mettere insieme i tasselli di un esecutivo che dovrà rimettere in piedi il Paese messo in ginocchio dall'emergenza.

Per risollevarlo, Draghi in Cdm fa appello all'unità, "non è un'opzione ma un dovere", invita a lasciarsi alle spalle gli interessi di parte -naturali e contrastanti in una maggioranza variegata come un patchwork- per il bene del Paese. "La missione del governo è metterlo in sicurezza", scandisce con uno sguardo ampio, rivolgendosi a tutti i presenti, "mi aspetto la massima collaborazione". E rivendica l'impronta green che il governo dovrà avere, "ambientalista anche nella creazione dei posti di lavori". Non a caso avvia subito l'iter per dar vita al nuovo ministero della Transizione ecologica che verrà guidato dal fisico Roberto Cingolani, obiettivo dargli il via libera, con un decreto ad hoc, entro 10 giorni. Il 37% delle risorse del Recovery plan verranno destinate all'ambiente, il dicastero dovrà giocare un ruolo centrale.