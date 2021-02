Tv: Coletta (Rai1), ' 'A grande richiesta' è operazione servizio pubblico per il pubblico' (4)

(Adnkronos) - “Se l’amore può salvare il mondo? - si chiede l’attrice - Lo sta già salvando, con tutto quello che succede, come questa ‘cosuccia’ che è la pandemia. Ci vogliamo ancora bene... In trasmissione non ci saranno né le canzoni di Mina né quelle di Battisti, ma Endrigo, il cantante che prediligo in toto, un grande autore, non legato ad alcun ricordo personale, ma che ritengo il più bravo di tutti”.

Quanto al pubblico, la Pivetti ammette che “è fondamentale: dovevo debuttare in teatro con Salgari, lo desideravo, ma ci vuole il rispetto delle regole. Il pubblico è fondamentale - ribadisce - specialmente in teatro. Ma abbiamo il compito di togliere un po’ di preoccupazione alla gente. Ci siamo adattati a fare programmi in tv senza il pubblico. Si parla e non si ha l’applauso, che è partecipazione. Ma il nostro compito è alleviare le pene perché in questo momento abbiamo una popolazione che sta soffrendo e noi dobbiamo offrirgli un momento di distrazione”.