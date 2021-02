MILANO (ITALPRESS) - Esce oggi "My Funny Valentine", il nuovo singolo di Noa. La cantante israeliana di origine yemenita ha scelto stavolta il jazz per comunicare un messaggio universale, l'amore. E non poteva farlo senza Gil Dor, chitarrista con cui ha condiviso palchi e contesti differenziati. Il singolo precede l'album "Afterallogy". (ITALPRESS). mgg/red 12-Feb-21 18:51