Governo: Salvini, 'bene sfida ambiente, basta non si tuteli a colpi di no'

Roma, 12 feb (Adnkronos) - "Le regioni italiani dove si ricicla e si fa più raccolta differenziata sono quelle amministrate dalla Lega. Lombardia e Veneto fanno differenziata per il 72 e 74 per cento. Il Lazio (dove c'è la Roma male amministrata dalla Raggi) e la Campania di De Luca differenziano al 52. Lombardia e Veneto contro Lazio e Campania". Lo dice Matteo Salvini, al 'Giorno', a proposito della svolta green chiesta dal M5s per il governo.

"Raccoglieremo volentieri la sfida. Tutelare l'ambiente assecondando anche lo sviluppo è il tema dei prossimi 30 anni. L'importante è non farlo a colpi di no: no alla Tav, no al Tap, no alle olimpiadi", sottolinea il leader della Lega.

Del programma di governo, Salvini dice: "La legge elettorale non si toccherà. E' materia parlamentare, le emergenze in questo momento sono altre". Con Berlusconi, racconta tra l'altro Salvini, abbiamo parlato "di cantieri. E' la cosa che ci interessa di più. Bisogna sbloccarli prima possibile. Ogni miliardo di lavori porta fino a 15mila posti di lavoro. Nel governo Lega e Forza Italia si pongono come i portavoce dello sviluppo, della crescita e della velocità".