Governo, Draghi accetta l'incarico: ecco i ministri

Annunciata la squadra di governo dell'esecutivo guidato da Mario Draghi: 23 ministeri. Confermati Di Maio, Lamorgese, Speranza, Guerini e Franceschini. All'economia andrà Daniele Franco, mentre Giorgetti della Lega allo Sviluppo Economico. Rimane nella squadra anche Patuanelli, che però passa alle politiche agricole. Renato Brunetta sarà ministro della Pubblica Amministrazione mentre Marta Cartabia ricoprirà il ruolo di numero uno del dicastero della giustizia. Il giuramento del nuovo governo avrà luogo oggi alle 12, poi il passaggio obbligato della fiducia alle Camere.

Ecco i ministri del governo guidato dal presidente del Consiglio Mario Draghi: Luciana Lamorgese ministro dell'Interno; Luigi Di Maio ministro degli Esteri; Daniele Franco ministro dell'Economia; Giancarlo Giorgetti ministro dello Sviluppo Economico; Marta Cartabia ministro della Giustizia; Roberto Cingolani ministro della Transizione ecologica; Stefano Patuanelli ministro per le Politiche agricole; Roberto Speranza ministro della Salute; Lorenzo Guerini ministro della Difesa; Andrea Orlando ministro del Lavoro; Vittorio Colao ministro della Transizione digitale; Enrico Giovannini ministro dei Trasporti; Patrizio Bianchi ministro dell'Istruzione; Dario Franceschini ministro della Cultura; Elena Bonetti ministro della Famiglia; Federico D'Incà ministro per i Rapporti con il Parlamento; Maria Cristina Messa ministro dell'Università; Renato Brunetta ministro della Pubblica Amministrazione; Maria Elena Gelmini ministro per le Autonomie; Mara Carfagna per il Sud e la coesione territoriale; Fabiana Dadone ministro per le politiche giovanili; Erika Stefani, ministro per le Disabilità; Massimo Garavaglia ministro per il Turismo.