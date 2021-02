Governo: Bordo (Pd), 'soddisfatti da Draghi, non entusiasti di Salvini...'

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - “Credo che nessuno nel Pd sia preoccupato o sorrida a denti stretti per il governo Draghi. Al contrario, siamo tutti molto soddisfatti per il lavoro svolto dal Presidente incaricato e per l’attenzione e le risposte positive che ha dato ad alcune nostre proposte su fisco progressivo, maggiore integrazione europea, sostegno al Mezzogiorno, transizione verde". Così Michele Bordo, vice presidente dei deputati del Partito democratico.

"Siamo stati protagonisti della discussione di questi giorni e voteremo convintamente la fiducia al nuovo governo. Chiedere però adesso al Pd addirittura entusiasmo per l’alleanza con Salvini, come se si trattasse di una svolta politica, mi pare davvero un’esagerazione. Lo confesso: l’entusiasmo su questo non c’è nel partito. Ma menomale, aggiungo io. C’è un limite a tutto!”.