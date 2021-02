Diritti umani: Mete Onlus presenta 'Peaceful World and Human Rights' (2)

(Adnkronos) - “La Lega Pro aderisce alla campagna promossa da Mete Onlus in occasione della Giornata Internazionale contro l'uso dei Bambini Soldato - spiega Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro - e si lega a progetti, ad iniziative, a gesti che difendono i diritti dei bambini. Il calcio è uno straordinario ambasciatore di valori e rappresenta il gioco. Ogni bambino ha il diritto di giocare. Lo stadio è il luogo delle famiglie, ha una funzione, oltre che sportiva, formativa. E’ luogo di incontro delle generazioni come nelle immagini, pre-Covid, di quando i nonni scesero in campo, nel turno dedicato ai nonni nel campionato di Serie C, con i nipotini. Il pallone ha il dovere di lanciare un messaggio forte: i bambini devono giocare e saper giocare”.

Riprese e montaggio dello Shorts Film sono a cura di Alfredo Di Forti, la regia è affidata ad Angelo Butera, la Colonna Sonora è “Dancing” Voce Giuliana Di Liberto - Disco Camera Rock. “Peaceful World and Human Rights” è dedicato a Gino Strada. "Mete Onlus ringrazia il Palermo F.C. per aver concesso lo Stadio Renzo Barbera. E grazie a Etica Web e Apriti Cuore per il sostegno all’iniziativa. Silvia Amato Petragnani di EticaWeb ha curato la Campagna comunicazionale. Affidiamo il nostro messaggio di Pace e Stop ai bambini soldato a 10 Ambassador appartenenti a 10 Paesi al mondo".