Coronavirus: in Cdm bozza dl con proroga stop spostamenti fino al 25/2**

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "Dal 16 al 25 febbraio sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione". E' quanto si legge nella bozza del dl che arriverà sul tavolo del Consiglio dei ministri che dovrebbe iniziare a minuti a Palazzo Chigi. Il testo del provvedimento non prevede dunque, almeno al momento, la proroga fino al 5 marzo, quando scadranno le altre misure anti-Covid. Non è detto però che nel corso della riunione il governo decida diversamente, viene spiegato da fonti di governo.