Arte: 'Warrior' di Basquiat all'asta con prezzo record per 'graffito', stima di 41 mln dollari

New York, 12 feb. - (Adnkronos) - Uno dei quadri simbolo di Jean-Michel Basquiat (1960-1988), pioniere del graffitismo americano, andrà all'asta da Christie's ad Hong Kong il prossimo 23 marzo con l'obiettivo di conquistare il nuovo record per l'opera del primo e più famoso 'writer metropolitano' capace di conquistare le più importanti gallerie d'arte del mondo. Si tratta di "Warrior", capolavoro che rappresenta l'apice della produzione creativa di Basquiat, sarà offerto con una stima di 31-41.000.000 di dollari.

"Warrior", spiega un comunicato di Christie's, è l'opera d'arte occidentale più costosa mai offerta in un'asta in Asia. Dipinto nel 1982, all'apice della sua potenza artistica, il "Guerriero" di Jean-Michel Basquiat è un ritratto imponente e autorevole che dimostra ampiamente perché l'artista, sottolinea sempre Christie's, sia "considerato uno dei pittori più importanti dell'ultimo mezzo secolo".

L'opera sarà offerta in un formato di vendita che evidenzia l'appeal internazionale di Basquiat, unendo collezionisti di diverse aree geografiche e fusi orari con un'asta live streaming. "L'imminente vendita sarà una pietra miliare per il mercato dell'arte occidentale in Asia, sulla scia del continuo successo di Christie nella regione - afferma il comunicato della casa d'aste - La vendita di 'Warrior' segue una stagione record di vendite di opere d'arte del XX secolo a Hong Kong".