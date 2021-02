Villa Adriana: banchetti sull'acqua per la colazione dell'imperatore/ Adnkronos

Roma, 11 feb. - (Adnkronos) - Nuova ed eccezionale scoperta archeologica nella Villa Adriana di Tivoli (Roma): si tratta di una sala per banchetti acquatica, struttura caratterizzata da originalità e assoluta novità. Il ritrovamento si deve agli scavi della missione archeologica spagnola dell'Università 'Pablo de Olavide' di Siviglia, diretta dal professore Rafael Hidalgo Prieto. E' stato portato alla luce un sontuoso 'triclinium', un locale in cui veniva servita la colazione all'imperatore Adriano su una sorta di trono di marmo.

Non si tratta di un semplice triclinio come tutti quelli finora conosciuti, ma di una sala unica nel suo genere: il team di Prieto ha, infatti, ritrovato un basamento di marmo di Carrara che era circondato di fontane, dando così all'imperatore Adriano, alla moglie Vibia Sabina e ai loro commensali la sensazione di pranzare sull'acqua. "Era una struttura imponente e magnifica, usata per mostrare il potere imperiale", ha spiegato Prieto. "Era un ninfeo, una fontana monumentale, una grande piscina con fontane tutt'attorno", ha aggiunto.

La scoperta dell'équipe spagnola è avvenuta nell'area di Palazzo, dove peraltro si conserva il nucleo di una villa repubblicana a partire dalla quale è stata edificata la residenza adrianea. Sul triclinio in marmo si poteva banchettare semisdraiati, secondo l'uso antico, ma a pelo d’acqua, poiché la struttura costituiva una vera e propria isola di marmo in una sorta di ninfeo.