Su Marte festa con 3 sonde per il suo 36esimo Capodanno

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Ad una distanza media con la Terra di circa 225 milioni di chilometri, Marte festeggia il suo 36esimo Capodanno in compagnia di ben tre sonde. Grazie al calendario marziano istituito nel 1955, il Pianeta Rosso proprio in questo mese di febbraio celebra infatti il suo 'nuovo anno', un anno che sul pianeta pesa ben 687 giorni terrestri, come dire un compleanno umano ogni 23 mesi circa. Ebbene, a brindare con il pianeta più simile alla Terra sono appena arrivate le prime due ospiti nella sua orbita: la sonda emiratina Hope giunta martedì scorso 9 febbraio, e la cinese Tianwen-1 arrivata il 10 e che a maggio si calerà addirittura sulla superficie di Marte.

Ma per decreterare 'aperte le danze' e alzare i calici, il Pianeta Rosso, il quarto del sistema solare per distanza dal Sole, aspetta un terzo ospite previsto tra una settimana esatta. Il 18 febbraio, alle 21.55 ora italiana, è in programma l’ammartaggio del rover Perseverance della missione Nasa Mars 2020, un ospite d'onore perché prima tappa dell’ambiziosissimo programma Mars Sample Return. Nei prossimi 10 anni - con missioni spaziali tra il 2020 ed il 2030 - il programma Mars Sample Return punta, per la prima volta nella storia, a raccogliere campioni di roccia e polvere dalla superficie di Marte per analizzarli poi sulla Terra.

Il parterre di scienziati e tecnologi potrebbe con Perseverance comporre davvero nuovi spartiti di conoscenza, un'opera che conta sull'importante contributo dell’industria italiana con il gruppo Leonardo. Il programma 'Mars Sample Return' della Nasa, in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea, intende infatti riportare sulla Terra dei campioni di suolo marziano che permetteranno di comprendere meglio il Pianeta Rosso. Nella prima missione della campagna Mars 2020, il rover Perseverance dovrà atterrare su Marte proprio a ridosso del 36esimo Capodanno del pianeta, scoccato il 7 febbraio scorso, per scavare e raccogliere dei campioni di suolo che, inseriti in appositi contenitori, saranno messi al sicuro in luoghi strategici del pianeta.