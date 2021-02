San Valentino: 'appuntamento in scatola', la novità per gli innamorati in pandemia

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - San Valentino con pandemia in corso senza possibilità di appuntamenti serali in romantici ristoranti a lume di candela? Si fa largo una nuova alternativa: l' 'appuntamento in scatola', promosso sui social e con passaparola tra chi ad una festa degli innamorati 'in atmosfera' non intende rinunciare. "Basta scegliere un'attività divertente dalla nostra lista ...... Colazione a letto, Serata Film, Biscotti al buio, o una notte romantica accanto al fuoco con il nostro speciale Vin-Brulé ed il gioco è fatto", si legge nella promozione su Inmygarden19.

I costi? Tra i 17 e i 40 euro a seconda degli accessori. A partire dalla colazione a letto, "il modo migliore per iniziare la giornata con romanticismo ....", con cestino comprensivo di "bambù riempito con tazza da caffè / tè in porcellana "be my valentine", bustina di tè passion infusion e un cappuccino istantaneo per uno. Preparato per pancake (per 12 pancake) Condimenti: monodose al cioccolato Nutella e sciroppo d'acero, 3 tubi di vetro riempiti con: gocce di cioccolato, mini meringa e cioccolato m & m. Per la tua mimosa un'arancia fresca, 20 cl di prosecco Maschio e una ricetta mimosa, biscotto da appendere in casa a forma di cuore e 2 cioccolatini a forma di cuore"