San Valentino: 'appuntamento in scatola', la novità per gli innamorati in pandemia (2)

(Adnkronos) - Ci sono poi i 'Biscotti al buio', anche detti Blindfold baking date night, "l'appuntamento notturno che sicuramente ti farà ridere - si legge nella locandina - Avere la tua altra metà guidarti le mani e muovere le tue braccia mentre siete vicini rende davvero questo un appuntamento molto romantico! Ti rendiamo facile impostare il tutto con il nostro mix di biscotti già pronto, uno stampino per biscotti a forma di bacio per lui o un cuore per lei ed una benda per gli occhi, 2 cioccolatini a forma di cuore e ovviamente una ricetta da seguire".

Non da meno, l'appuntamento 'speziato', con lanterna / portacandele in legno e l'invito a mettersi "comodi intorno al camino con la persona amata per sorseggiare questo vin brûlé caldo e speziato. Rendiamo divertente per te e facile impostare l'ambiente con una bellissima lanterna romantica. Una bottiglia di vino rosso per il tuo vin brûlé etichettato con la ricetta, una bustina di tè speziato, arancia fresca, cristalli di zucchero di canna, arancia essiccata per guarnire, spezie booster, 2 bicchieri trasparenti per bevande calde, 2 biscotti a forma di cuore "da appendere", 2 cioccolatini a forma di cuore e una rosa artificiale che vivrà per sempre". Come l'amore ovviamente.