Pd: Zingaretti, 'ripeto da 'marziani' congresso ma presto iniziativa'**

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Qualche giorno fa "ho detto che è da marziani parlare di congresso ora. Lo ribadisco ma" va deciso "presto e come avviare una iniziativa per rendere più netta e chiara la nostra presenza in questa fase, coinvolgendo insieme il Paese per definire meglio la nostra funzione quella di un grande partito riformista e popolare che lotta per la crescita del Paese con un nuovo modello di sviluppo sostenibile e in difesa delle fasce più deboli". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in Direzione.