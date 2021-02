Musica: Springsteen alla guida non era ubriaco, fan gli aveva offerto bicchierino di tequila**

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Man mano che emergono ulteriori dettagli sull'arresto per guida in stato di ubriachezza di Bruce Springsteen alla fine dell'anno scorso, sembrerebbe sempre più chiaro che la star del rock sia stata vittima di un 'eccesso' da parte della polizia. E' quanto rivela il sito americano CoS, che cita il New York Post. La scorsa notte si era diffusa la notizia che il livello di alcol nel sangue di Springsteen fosse superiore al limite legalmente concesso al momento del suo arresto. Ora, il New York Post ha condiviso altre informazioni sulle circostanze che hanno portato la polizia a fermarlo.

Citando un insider dell'industria musicale, il Post riferisce che Springsteen stava guidando la sua motocicletta nella Gateway National Recreation Area, un parco federale nel New Jersey, quando si è fermato per scattare foto con i fan. Uno dei fan avrebbe poi offerto a Springsteen un bicchierino di tequila, "che ha preso, mentre era seduto sulla sua bici, che era ferma". Secondo quanto riferito, un agente di polizia del parco ha osservato la scena e "ha immediatamente fermato Springsteen mentre si allontanava".

Poiché l'arresto è avvenuto in un territorio federale, il caso di Springsteen sarà trattato in un tribunale federale e sarà gestito dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti a Newark. Springsteen dovrebbe, allo stato attuale, comparire davanti a un giudice entro un paio di settimane. Durante il fine settimana il rocker aveva fatto la sua prima apparizione commerciale in una pubblicità del Super Bowl per Jeep. Dopo aver sentito la notizia del suo DWI, tuttavia, Jeep ha tolto l'annuncio da YouTube e ha rilasciato una dichiarazione. "Sarebbe inappropriato per noi commentare i dettagli di una questione di cui abbiamo solo letto e che non possiamo dimostrare", ha detto un rappresentante. Il messaggio "di comunità e unità è più rilevante che mai. Come il messaggio che bere e guidare non possono mai essere condonati", hanno detto dalla nota marca di auto.