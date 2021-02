Mediolanum, Doris: "Ci aspettiamo 2021 positivo, puntiamo a 5 mld raccolta netta gestita"

Milano, 11 feb. (Adnkronos) - "Ci aspettiamo un 2021 buono e puntiamo a migliorare la raccolta netta gestita. L'anno scorso è stata di 4 miliardi e cento, quest’anno puntiamo ai 5 miliardi". Lo ha detto l'amministratore delegato di Banca Mediolanum, Massimo Doris, commentando con la stampa i risultati del 2020. "Per l'incidenza delle performance fees nel conto economico ci sono due considerazioni da fare - ha aggiunto -. Ci aspettiamo un'incidenza decisamente inferiore rispetto alla situazione precedente delle commissioni di performance nel conto economico ma questa incidenza inferiore verrà anche con una maggiore volatilità rispetto al passato. Il 2019 è stato un anno eccezionale, il 2020 è stato un anno molto buono, non pazzesco, ma ci può essere anche l'anno in cui si va vicino allo zero. Certo è che nel tempo ci aspettiamo un'incidenza delle commissioni non molto importante". Doris si è detto quindi "assolutamente non preoccupato per il prosieguo del business della banca".

Quanto allo smart working, Doris ha parlato della possibilità di lavorare "un paio di giorni da casa" e di mettere in atto "quello che è davvero uno smart working perché finora - ha fatto notare - è stato un remote working forzato". Quindi ha aggiunto: "Ci stiamo preparando per iniziare una nuova fase". Quanto al reclutamento per il 2021, "abbiamo intenzione di tornare a crescere come numero totale di persone del family banker nel corso del 2021 - ha rimarcato - anche se non con grandi numeri perché continueremo ad essere molto attenti alla qualità".

Infine Doris ha ricordato il nuovo progetto 'Next', ossia l'inserimento di neo-laureati, che andranno a lavorare per family banker senior. "E' un bellissimo progetto perché permetterà a giovani di entrare nel mondo della consulenza finanziaria senza il problema di non aver alcuna base clienti" ha concluso.