Libri: Ken Follett, a novembre 2021 il nuovo romanzo 'Per niente al mondo'

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Per i lettori appassionati di Ken Follett comincia il conto alla rovescia per il prossimo libro. Un nuovo romanzo dello scrittore britannico, infatti, sarà pubblicato dagli editori di tutto il mondo già nel novembre di quest'anno. Si tratta di 'Per niente al mondo' (titolo originale 'Never') e sarà un nuovo inizio per Follett rispetto agli ultimi romanzi. “Più che un thriller - racconta la casa editrice newyorkese Penguin Viking - è una vicenda ambientata ai giorni nostri, drammatica e densa di azione, che abbraccia il mondo intero”. 'Per niente al mondo', verrà pubblicato il 9 novembre negli Stati Uniti e nella stessa data o immediatamente dopo negli altri paesi. Anche in Italia sarà nelle librerie il 9 novembre con Mondadori. Maggiori dettagli verranno resi noti in aprile.

Nel 1989 Follett stupì critici e lettori con il suo epico romanzo 'I pilastri della terra'. La storia ambiziosa e avvincente della costruzione di una cattedrale segnò un netto cambiamento di genere dal thriller di successo al romanzo storico, e negli anni è diventato il libro più famoso di Follett con oltre 27 milioni di copie vendute in tutto il mondo. 'Per niente al mondo' promette un altro cambio di direzione destinato a catturare l'immaginazione dei suoi lettori, sia quelli che lo seguono da sempre che quelli nuovi.