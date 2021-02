Juve-Inter, procura Figc indaga su Conte e Agnelli

(Adnkronos) - La procura della Figc apre un'inchiesta su Antonio Conte e sui dirigenti della Juventus dopo le scintille in Coppa Italia. Il Procuratore Federale Giuseppe Chiné ha aperto un fascicolo relativo "al comportamento di dirigenti e tesserati della Juventus e dell’Inter durante e al termine della gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia disputata martedì 9 febbraio". Al riguardo è già stato convocato il quarto ufficiale della gara, Daniele Chiffi.

Il giudice sportivo, dopo la semifinale di ritorno, si è limitato a sancire la squalifica di un turno per il bianconero Alex Sandro e il nerazzurro Marcelo Brozovic. Nel comunicato, nessun riferimento agli episodi che hanno fatto da cornice alla partita. Conte, alla fine del primo tempo, è stato pizzicato dalle telecamere mentre mostrava il dito medio a qualcuno in tribuna. Alla fine della gara, il presidente bianconero Andrea Agnelli è stato ripreso mentre rivolgeva parole presumibilmente poco urbane in direzione della panchina nerazzurra. Le ricostruzioni post-partita, su alcuni media, fanno inoltre riferimento a momenti caldi anche nel tunnel che porta agli spogliatoi.