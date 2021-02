Roma, 11 feb (Adnkronos) - "Il governo Draghi non sarà una resa della nostra politica e della nostra autonomia". Lo ha detto Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd.

"Chi ha aperto la crisi ha voluto anche destrutturare la politica, i partiti e la democrazia rappresentativa. Mi hanno chiesto, non avete paura? No. Di fronte a questi tentativi serve il coraggio non la paura. Le idee e i contenuti", ha aggiunto Zingaretti.