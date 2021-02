Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "In queste ore ha prevalso in noi, al di là di calcoli politici, una spinta a fare subito ciò che serve all'Italia: fermare la pandemia, vaccinare più persone possibile, investire in sanità, far partire la crescita, fermare la disoccupazione che potrebbe grandemente aumentare con la fine del blocco dei licenziamenti". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in Direzione.