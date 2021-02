Governo: Zingaretti, 'chiediamo che tutto non si risolva con qualche capriola verbale su Ue'

Roma, 11 feb (Adnkronos) - "Noi abbiamo avvertito che l'estensione della maggioranza può on coincidere con la stabilità e l'efficienza della maggioranza stessa, con lealtà lo abbiamo evidenziato. Ma visto lo spirito dell'appello del presidente Mattarella non abbiamo posto veti. Chiediamo certo che tutto non si risolva solo in qualche capriola verbale sull'Europa e sui valori fondamentali". Lo ha detto Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd.