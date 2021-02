Roma, 11 feb (Adnkronos) - Bisogna "avviare, accanto all'azione del governo Draghi, un confronto costituzionale per affrontare i nodi aperti per far funzionare meglio le istituzioni" a partire dalla "legge elettorale di stampo proporzionale". Lo ha detto Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd.