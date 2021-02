Roma, 11 feb (Adnkronos) - Sui ministri "io non so nulla, diamo fiducia a un progetto. I compagni di viaggio sono quelli che sono, patti chiari e amicizia lunga, non andrà avanti in eterno, le vie si separeranno". Lo ha detto Matteo Salvini a Porta a Porta. "Se Draghi dirà c'è bisogno di te per dare una mano io ci sono. Se dirà c'è bisogno di Tizio e Caio della Lega va bene", ha aggiunto il leader della Lega.