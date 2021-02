Roma, 11 feb (Adnkronos) - Su cosa litigheranno i partiti della maggioranza che sostiene Mario Draghi? "Sull'immigrazione non so come si possano mettere insieme la Lega e la Boldrini. Sul reddito di cittadinanza, se Draghi intende investire sulla spesa buona e non sui bonus a pioggia dovrebbe interrogarsi ampiamente". Lo ha detto Giorgia Meloni a Diritto e rovescio.