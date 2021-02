Governo: Marcucci, 'Salvini ministro? preferirei di no, con lui meno armonia'

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Nicola Zingaretti potrebbe essere uno dei ministri? “Le capacità le ha sicuramente, sarebbe adeguato, poi le decisioni le prenderanno Draghi e Mattarella”. Lo dice il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci, a Un giorno da Pecora su Radio Rai Uno. E lei potrebbe fare il ministro? “No, no. E poi sono sicuro che il ruolo dei capigruppo poi sarà molto interessante quest'anno”.

C'è anche chi ipotizza Matteo Salvini a capo di un dicastero...”Preferirei di no, si dovrebbe fare tutti uno sforzo per creare più armonia. E' chiaro che Salvini creerebbe meno armonia, come ho detto però decideranno però Draghi e Mattarella”. Con chi preferirebbe andare a cena tra il leader leghista e Silvio Berlusconi? “Forse più con il secondo, mi sembra più simpatico, anche se conosco poco entrambi”.