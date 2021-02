Doris (Mediolanum): "Draghi persona più adatta a guidare Paese"

Milano, 11 feb. (Adnkronos) - "Con Draghi i mercati hanno reagito bene e io pure, penso sia la persona più adatta in questo momento a guidare il Paese e a portarlo fuori da questa situazione, sia per le capacità che ha dimostrato nella sua ultradecennale carriera sia perché è un personaggio molto ben visto in Europa e riconosciuto”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Banca Mediolanum, Massimo Doris, parlando con la stampa dopo la presentazione dei conti del 2020.

"Avere a capo una persona conosciuta molto bene e molto stimata - ha sottolineato Dori - aiuta nelle varie decisioni che si dovranno prendere per uscire da questa situazione e per far ripartire il Paese. Per cui, per quanto mi riguarda, pollice su per Draghi”.