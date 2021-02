Crimi "Sul governo Draghi un solo voto su Rousseau"

ROMA (ITALPRESS) - "La votazione di oggi sarà l'unica votazione sul Governo. Se prevarrà il Sì sosterremo questo governo, se prevarrà il No non lo sosterremo". Lo scrive su Facebook il capo politico del M5S Vito Crimi. "In questi giorni abbiamo letto illazioni e ricostruzioni a dir poco fantasiose sulla votazione promossa dal MoVimento 5 Stelle sul governo. Ebbene sono tutte fake news - aggiunge -. La piattaforma Rousseau si è infatti dimostrata estremamente collaborativa, consapevole della delicatezza e dell'importanza del momento, e sempre pronta a venire incontro alle esigenze del MoVimento 5 Stelle e dei suoi iscritti". (ITALPRESS). sat/red 11-Feb-21 16:16