Coronavirus, i nuovi contagi sono 15.146 con oltre 292mila tamponi. Morte 391 persone

Sono 15.146 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 11 febbraio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicati dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 391, che portano il totale a 92.729 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 292.533 tamponi, l'indice positività è al 5,1%. Lo riporta Adnkronos.

Le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva in Italia a causa del Covid sono 2.126, due in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono invece 18.942 (-338 rispetto a ieri).