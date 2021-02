Coronavirus:Cecchi Paone 'scuse non bastano, chi ha scritto documento su gay va cacciato'** (2)

(Adnkronos) - "In questo caso -prosegue Cecchi Paone- parlerei di un'ignoranza che non è scusabile per chi lavora in un'azienda sanitaria locale. Non esiste alcun riferimento clinico e di letteratura nel mondo che possa dare un minimo di sostegno a un'affermazione come quella".

"Non esiste nessun tipo di lavoro scientifico che possa dire che lo stile di vita e il comportamento degli omosessuali sia più 'a rischio' da un punto di vista epidemiologico -incalza il giornalista- E' chiaro che dietro c'e un chiaro pensiero omofobo e discriminatorio e io non vorrei fargliela passare liscia. Se prendi soldi pubblici in una unità sanitaria locale devi essere una persona preparata", conclude.

(di Alisa Toaff)