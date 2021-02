Consumi, i saldi invernali sostengono il retail: ecco i settori in crescita

I saldi invernali hanno dato una spinta al mercato retail. Secondo l'Osservatorio Stocard a gennaio 2021 si è registrato un incremento degli acquisti nei negozi fisici rispetto alla settimana prima dell’inizio dei saldi. L’analisi, in particolare, si è basata sui dati aggregati degli acquisti in Italia pre-post l’inizio dei saldi fino al 31 gennaio 2021. Il primo mese del 2021 ha visto un notevole aumento di vendite in molti settori merceologici, in primis arredamento, fashion, sport e pharma, ma anche brico, pets e kids. Nel dettaglio, rispetto alla settimana precedente ai saldi, gli acquisti sono aumentati in tutti i mercati retail monitorati da Stocard, l’applicazione wallet che consente di digitalizzare le carte fedeltà nel proprio smartphone.

“I saldi invernali, attesi dal consumatore soprattutto dopo un anno terribilis come il 2020, hanno rappresentato per il retail, di prima necessità e non, un momento di risalita e sollievo economico così come emerso il 28 Gennaio in occasione dell’Osservatorio Non-Food di Retail Institute – commenta Valeria Santoro, Country Manager di Stocard Italia – L’incremento delle vendite ha coinvolto pressoché tutti i settori merceologici e in vetta alla classifica si posiziona il settore dell’arredamento come probabile conseguenza della situazione storica che stiamo vivendo, che ci vede trascorrere molto tempo dentro le mura domestiche. Segue al secondo posto il fashion, settore merceologico particolarmente colpito durante la pandemia, a testimonianza del desiderio di ritorno alla quotidianità. L’analisi dell’Osservatorio si è basata sull’aggregazione ponderata di dati regionali in quanto l’avvio dei saldi è avvenuto in giorni diversi da regione a regione come conseguenza delle limitazioni imposte dai vari DPCM.”

L’Osservatorio Stocard ha inoltre evidenziato che, rispetto alla settimana pre-saldi, a gennaio il numero dei consumatori è aumentato del 7%. Anche il flusso di acquisti ha registrato una crescita del +5%.

Analizzando i settori merceologici nel periodo di analisi è emerso che:

Il numero di acquisti nei negozi di arredamento sono aumentati del 39%. Si tratta di un incremento notevole se comparato all’analisi effettuata da Stocard a dicembre, in cui risultava essere l’ultimo settore per crescita (+14%).

In netto incremento - con consumi in rialzo del 27% - anche il fashion, tra i settori che più necessitano della ripresa, e lo sport con +24% di acquisti dall’inizio dei saldi a conferma del trend in crescita dell’home fitness già da maggio 2020.

Rispetto al mese di dicembre risultano in calo i consumi nella ristorazione (da +37% a +12%), complici anche le chiusure di bar e ristoranti in quelle zone d’Italia che a gennaio sono state inserite in fascia arancione e rossa.

Il settore dell’editoria ha registrato un incremento del solo 2% rispetto alla settimana precedente ai saldi. Lo stesso settore aveva registrato un picco del 71% durante il periodo natalizio. Un trend comunque fisiologico.