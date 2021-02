Calcio: Serie B, Bkt title sponsor per un nuovo triennio, fino al 2024

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - BKT ancora Title Sponsor della Serie B italiana di calcio confermando il suo legame con la Lega Nazionale Professionisti B (LNPB) per il prossimo triennio sportivo 2021-2024, a dimostrazione del valore delle sponsorizzazioni a lungo termine. La Lega Serie B riconferma, inoltre, la fiducia a Havas Sports & Entertainment (Havas SE) premiando il lavoro fatto insieme in questi tre anni. Questo rinnovo dimostra che quando c’è una condivisione di valori e una passione comune si possono raggiungere ottimi risultati e innescare sinergie virtuose. È inoltre un segnale dell’interesse che riscuote in ambito internazionale il campionato di Serie BKT.

Lucia Salmaso, CEO di BKT Europe afferma: “Siamo entusiasti di continuare quest’avventura sportiva. Nelle ultime stagioni abbiamo organizzato molte iniziative coinvolgenti per i tifosi, che ci hanno premiati partecipando in numerosi. Sono trascorsi già tre anni dall’inizio dell’avventura di BKT nel calcio italiano, e fin da subito abbiamo ricevuto un’accoglienza calorosa. Siamo felici anche di aver trovato un partner come Lega B che condivide i nostri valori e con cui siamo in profonda sintonia. Facciamo davvero squadra, specialmente in questo momento.”

Mauro Balata, Presidente Lega Serie B commenta: “L'importanza di avere come Title Sponsor un brand prestigioso e in forte crescita come BKT è la dimostrazione di come la Serie B italiana sia un campionato attrattivo e riconosciuto nella sua dimensione sportiva anche internazionale. Un torneo che ha nella crescita dei giovani e nei processi innovativi le sue caratteristiche principali, valori questi espressi non solo in campo, ma anche nella condivisione con i partner che ci accompagnano nel nostro percorso.”