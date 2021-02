Atlantia: da Antitrust Ue ok a cessione 49% Telepass a Partners Group

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - La Commissione Europa ha approvato l'operazione che - attraverso la cessione del 49% di Telepass da parte di Atlantia per 1,056 miliardi di euro - porterà all'acquisizione del controllo congiunto della società da parte del Gruppo e del fondo di private equity Partners Group. L'Antitrust di Bruxelles ha valutato che "l'operazione non solleva problemi di concorrenza, a causa del suo impatto limitato sulla struttura del mercato". L'annuncio della cessione era arrivato lo scorso 17 ottobre con il perfezionamento dell’operazione atteso nella prima metà dell'anno in corso. Atlantia - si sottolineava nell'annuncio - "manterrà il controllo della società che, pertanto, continuerà ad essere inclusa nel perimetro di consolidamento del Gruppo" e che punterà a sviluppare la piattaforma di Telepass a livello paneuropeo in una dimensione multiservizi.