Archeologia: Villa Adriana, scoperto triclinio sull'acqua per la colazione dell'imperatore (2)

(Adnkronos) - La piattaforma grazie a delle passerelle in marmo conduceva a due camere da letto che vantavano servizi igienici incastonati con pietre preziose. "Era stata ideata una sorta di sala acquatica per banchetti, dove l'imperatore aveva la sensazione di galleggiare sull'acqua stando disteso su una piattaforma di marmo", ha detto Andrea Bruciati, storico dell'arte e direttore del sito archeologico di Villa Adriana.

"È una cosa assolutamente unica al mondo. Non esiste nessuna sala per i banchetti così sofisticata come quella che abbiamo trovato a Villa Adriana - ha aggiunto Bruciati parlando con l'Adnkronos - Possiamo considerare questo allestimento spettacolare come una sorta di prima prova sperimentale dell'assetto del triclinio che avrà poi uno sviluppo pienamente scenografico e con spazialità molto più ampie nel serapeo del canopo di Villa Adriana".

L'Università 'Pablo de Olavide' di Siviglia è al lavoro nella zona di palazzo a Villa Adriana dal 2013 e la nuova scoperta annunciata ora è considerata quella più sensazionale.