A. Saudita: Blinken, 'non resteremo a guardare Houthi attaccare il Paese'

Washington, 11 feb. (Adnkronos) - L'amministrazione Biden non "resterà a guardare" i ribelli yemeniti Houthi attaccare l'Arabia Saudita. Lo ha dichiarato il segretario di Stato, Antony Blinken, nel corso di un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan, dopo l'attacco con droni che ha colpito l'aeroporto internazionale di Abha, nel sud del regno del Golfo.

"L'Arabia Saudita è un importante partner per la sicurezza. Non resteremo a guardare mentre gli Houthi attaccano l'Arabia Saudita", ha dichiarato Blinken, citato dal 'Financial Times'. "Restiamo impegnati a rafforzare le difese dell'Arabia Saudita e a trovare una soluzione politica al conflitto in Yemen", ha aggiunto.