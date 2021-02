Tv: Disney+, dal 12 marzo il documentario 'La mia sfida: cambiare il mondo'

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - Dopo il successo di 'Science Fair', premiato con l’Emmy Award e acclamato dal pubblico del Sundace e del Sxsw, National Geographic Documentary Films e i registi Cristina Costantini e Darren Foster uniscono le forze ancora una volta per il documentario 'La mia sfida: cambiare il mondo', che debutterà il 12 marzo in esclusiva su Disney+.

'La mia sfida: cambiare il mondo' racconta di cinque studenti provenienti da diversi angoli del pianeta che portano i loro progetti imprenditoriali a Macao, in Cina, per competere per i Global Student Entrepreneur Awards. Santosh viene da una piccola città agricola del Nepal; Alondra lavora alla cassa nella panetteria di famiglia a Porto Rico; Henry è un mago della programmazione di Nairobi; Jason è un esperto di marketing proveniente dalla Grecia; e Daniela, un’immigrata in fuga dalla crisi in Venezuela, sta conquistando l’industria chimica dal suo laboratorio alla NYU.

Ognuno di loro ha superato immensi ostacoli per perseguire i propri sogni, dagli uragani, alla povertà, ai disordini civili. Oggi, ai Global Student Enterpreneur Awards, rappresentano il proprio Paese come migliori studenti imprenditori e le finali mondiali sono l’opportunità per conquistare l’attenzione internazionale, oltre che per ottenere l’ambito premio del valore di 100.000 dollari, rendere realtà le loro innovative idee di business e trasformare il mondo.