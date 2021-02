Tennis: Pietrangeli, 'Berrettini? Ha difetto di Panatta...deve rafforzare le gambe'

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Berrettini mio erede? E' un bravissimo ragazzo, lui ha un difetto, un po’ tipo Panatta, sembra che ha un gran fisico ma guardate le gambe, le dovrebbe cercare di rafforzare. Io ero fortunato perchè giocavo a calcio e avevo le gambe da calciatore...". Lo ha detto la leggenda del tennis italiano Nicola Pietrangeli nel corso della presentazione della partnership tra Reale Mutua e Federtennis. "Le ragazze ci hanno mantenuto per dieci anni e ora ci saranno problemi di abbondanza per la Coppa Davis. Sinner quest’anno arriverà tra i primi dieci al mondo, ieri Fognini ha giocato come 5 anni fa. Sinner in Australia ha perso ma l’altro era il numero 11 del mondo e 6-4 al quinto set, vedo bello questo imbarazzo, ben venga", ha aggiunto Pietrangeli che ha svelato che "Domenico Procacci sta facendo sei puntate sulla Coppa Davis. Sentirà almeno cinque versioni completamente diverse. Sono molto curioso, sta valutando la migliore offerta tra Rai, Sky e Netflix".