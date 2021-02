Storia: va all'asta la villa di Ciro Menotti, appello per salvarla dal degrado

Roma, 10 feb. - (Adnkronos) - Va all'asta la villa di Ciro Menotti (1798-1831), il patriota risorgimentale che fu giustiziato perchè si mise a capo di una cospirazione per dar vita al movimento liberale nazionale. L'edificio si trova a Spezzano, una frazione di Fiorano Modenese (Modena) e da tempo versa in un desolante stato di abbandono. Il primo tentativo di vendita è fissato per il prossimo martedì, 16 febbraio. "Se questa asta andrà deserta il futuro di Villa Menotti si farà ancora più oscuro. Sollecitiamo, pertanto, un intervento per salvarla dal degrado": è questo l'appello dell'Associazione Nazionale Case della Memoria rivolto alle istituzioni pubbliche e a mecenati privati.

Già alla fine del 2018, Adriano Rigoli e Marco Capaccioli, rispettivamente presidente e vicepresidente dell'Associazione Nazionale Case della Memoria, avevano lanciato un appello per salvare la villa. A questo aveva fatto seguito un incontro con il sindaco di Fiorano Modenese, Francesco Tosi, in cui si era convenuto che la strada migliore sarebbe stata un interesse da parte di imprenditori del territorio ad un'opera di mecenatismo. Con l'obbiettivo di assicurare alle generazioni future il ricordo di un personaggio storico importante.

"Villa Menotti rappresenta un luogo della memoria legato a un grande personaggio del Risorgimento - commenta il presidente dell'Associazione Nazionale Case della Memoria, Adriano Rigoli - È impensabile la prospettiva di lasciarla al proprio destino. Rinnovo l'appello perché si trovi la strada per salvarla: non sarebbe solo un bene per la tutela della memoria storica, che è importantissima, ma anche nell’ottica della valorizzazione di tutto il territorio circostante".