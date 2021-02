Spettacolo: Vanzina, 'spero che Draghi non dimentichi il cinema, è priorità come scuola'**

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Tra i tantissimi problemi che deve cercare di risolvere il futuro presidente ce ne sono alcuni prioritari e altri che apparentemente possono sembrare secondari. Siccome ho visto che lui ha una grandissima attenzione sulla scuola non bisogna dimenticare che il cinema è come andare a scuola, perché serve a imparare". Così il regista, produttore cinematografico e sceneggiatore italiano Enrico Vanzina, attraverso l'Adnkronos, fa un appello al presidente del consiglio Mario Draghi per la riapertura delle sale cinematografiche.

"Il cinema non è soltanto divertimento, emozioni e sogni ma serve a capire, a condividere e a imparare -sottolinea Vanzina- va considerato un prolungamento dell'apprendimento. Chiedo quindi a Draghi di avere una piccola attenzione in più per questo settore così importante. Spero quindi che non si dimentichi del cinema", conclude il regista.

(Alisa Toaff)