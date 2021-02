Recovery: Lagarde, 'paesi Ue completino piani, non rallentare attuazione'

Roma, 10 feb. - (Adnkronos) - "E' interesse di tutti muoversi in fretta" per permettere la piena attuazione dei fondi Ue messi in campo per combattere gli effetti della pandemia: "ai singoli membri percio' dico, completate i piani, non rallentate questo processo perché la pandemia sta accelerando".

Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde in un incontro online organizzato da 'The Economist', osservando che "c'è stata sul piano fiscale una risposta iniziale in Europa più debole che negli Usa: all'inizio abbiamo avuto qualche esitazione ma credo che alla fine siamo stati 'fast e furios'".

Ricordando il "doppio livello, nazionale e continentale" la Lagarde ha ammesso che nel primo caso "colpiscono le differenze fra i diversi paesi: quelli con maggiore spazio fiscale hanno speso di più, come la Germania, ma anche l'Italia ha speso molto perché è stata colpita prima e duramente". La presidente ha quindi ribadito la convinzione che sia necessario "continuare il sostegno fiscale almeno per tutto il 2021, e anche oltre".