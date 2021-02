Pd: Marcucci, 'non mi risultano accordi su candidatura Conte'

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Oggi la priorità è far partire il governo Draghi. Poi certo io sto su quanto ha detto in passato Zingaretti, il Pd dovrà sentire i suoi iscritti ed elettori. Non è una priorità ma un tema di cui certo riparleremo”. Lo dice il capogruppo Pd a Palazzo Madama, Andrea Marcucci, ospite al Tg4 e a proposito di un accordo per candidare Conte in un collegio a Siena, precisa “a me non risulta nessun accordo, e per l’esattezza io sostengo la posizione assunta dal Pd senese e toscano”.